Rifreddo, in arrivo 260 mila euro di finanziamento per il “Laboratorio del Paesaggio Montano”

Sembra non fermarsi la serie impressionante di finanziamenti ottenuti dal piccolo comune di Rifreddo in Valle Po. L’ultimo “colpo” del sindaco Cesare Cavallo ed i suoi quello da 260mila euro portato a casa per l’efficientamento del Laboratorio del Paesaggio Montano.

Un finanziamento che consentirà al comune di Rifreddo di sostituire gli infissi della struttura di realizzare un impianto fotovoltaico, montare una pompa di calore nonché di creare un nuovo sistema di illuminazione esterna.

Più in dettaglio lo stanziamento è stato ottenuto nell’ambito dell’Avviso pubblico denominato Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica a cura del Ministero della transizione ecologica.

“Si tratta - spiegano le consigliere Valentina Cesano e Giulia Perotto - di un contributo a fondo perduto che ci consente di proseguire nella nostra strategia di miglioramento del nostro parco immobiliare. Un fatto importante perché ci consentirà sia di avere spazi migliori per le nostre attività sia di risparmiare qualche soldo sulle bollette di luce e riscaldamento”.

In attesa di veder realizzati gli interventi sul Laboratorio gli amministratori rifreddesi hanno fatto partire i lavori da un milione di euro per il dissesto idrogeologico e la realizzazione delle piazze centrali del paese e stanno appaltando quelli da 2 milioni e mezzo per la realizzazione del nuovo polo scolastico presso l’ex area Oreglia.

Lavori che insieme ai quelli recentemente realizzati portano a ormai 5 milioni di euro gli investimenti dal 2019. Una cifra davvero rilevante per un comune di poco più di mille abitanti.