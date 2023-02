Savigliano, depositate in municipio 2000 firme per la piscina comunale

Che la piscina comunale di Savigliano fosse cara al cuore dei saviglianesi lo si sapeva. E infatti l’argomento continua a tenere banco in città.



Questa mattina, intorno alle 9,30, sono state protocollate in Comune circa 2.000 firme e diverse istanze provenienti da vari enti educativi. La richiesta: la tempestiva messa in sicurezza dell’impianto natatorio e il ripristino delle attività sportive.



L’amministrazione, dal canto suo, sta vagliando quali siano le strade migliori da intraprendere. L’impianto – lo ricordiamo – è inagibile da prima di Natale quando si era verificato il distacco di una parte del soffitto.



Una perizia, disposta dal Comune, ha documentato che l’impianto necessita di un intervento radicale.