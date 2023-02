Tanti i prossimi progetti dello "Sciolina SnowClub" di Murazzo di Fossano, dopo l'edizione 2023 della Mini-settimana bianca in Trentino

Una volta di più, dopo oltre dieci anni di programmazione, lo Sciolina SnowClub di Murazzo di Fossano, ha organizzato, anche per il 2023, la tradizionale gita in Trentino Alto Adige.

Spiega Diego Costamagna del direttivo dell'associazione: "Cambiano i tempi, cambiano i partecipanti, ma la meta, fin'ora e' rimasta sempre quella! Le Dolomiti. Una certezza; il top di cio' che uno sciatore possa desiderare."

L'offerta di piste per ogni livello e interesse ha saputo anche quest'anno stimolare l'interesse dei venticinque soci che mercoledì primo febbraio si sono dati appuntamento per la partenza in pullman verso una tre giorni che, dalla Val Badia alla Val Gardena, dal Passo Sella a Porta Vescovo, hanno potuto godere di una splendida neve e di servizi impeccabili.

La "mini-settimana bianca", come la chiamano allo Sciolina SnowClub, non ha deluso nemmeno quest'anno, nonostante un meteo un po' capriccioso.

Ancora dal direttivo dell'associazione:

"Non ci resta dunque che aggiungerla a tutte le precedenti e, per quanto ci riguarda, proseguire nella realizzazione della programmazione stagionale che ci vede ancora operativi su piu' fronti."

I progetti per il prosieguo della stagione infatti vedono: il completamento dei corsi di sci, alcune prossime gite ancora in calendario e una ciaspolata collettiva in via di definizione.

Oltre, fanno sapere, ad una sorpresa finale che, se andrà in porto come immaginata, sarà di dominio pubblico a brevissimo.

Per tutte le informazioni: sciolinasnowclub@gmail.com oppure 333 314 2867.