A 96 anni si è spenta Bruna Rainaudo, memoria storica di Tenda

Ha visto il paese natio passare dall'Italia alla Francia, ha vissuto gli anni della sua rinascita, ma anche i terribili giorni della distruzione causata dalla furia della tempesta Alex, il 2 e 3 ottobre del 2020.

All'età di 96 anni se n'è andata sabato scorso, 4 febbraio, Bruna Rainaudo, nata Abbona, considerata la mente storica di Tenda.

Per anni la signora Bruna ha tirato su la sua saracinesca del negozio di casalinghi di Place de la Republique, sulla via centrale del paese della val Roya. Lo ha fatto fino all'ultimo. Un vero e proprio bazar, la "Quincallerie Da Bruna", dove potevi trovare di tutto: casseruole, prodotti per la casa, ma anche tanti piccoli oggetti ormai introvabili.

Sempre sorridente e pronta a dare un consiglio a paesani e turisti, amava moltissimo la sua Tenda, della quale ricordava ogni particolare avvenimento. Del "Rattachement" del 1947 non amava particolarmente parlare: lei era tendasca e basta.

Tantissimi i cuneesi di passaggio in valle Roya che negli anni si sono recati nel suo negozio per qualche acquisto, oppure per scambiare solo quattro chiacchiere con la simpatica Bruna: lei non si tirava mai indietro quando c'era da ricordare e raccontare gli avvenimenti della sua Tenda.

Resterà per sempre incorniciata l'immagine di quella piccola signora ormai ultra novantenne che sulla piazza del paese "affronta" il presidente francese Macron in visita a Tenda nei giorni della tragedia: "Non si dimentichi di noi". Era Bruna, che nessuno dimenticherà mai.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social dal giorno della sua scomparsa.