Bucano il serbatoio per rubare il gasolio: presi di mira almeno tre mezzi a Cervasca

L’ultimo caso è stato segnalato in via Comba, nel capoluogo di Cervasca. Il primo nei giorni scorsi sempre vicino al centro abitato.

È l’opera che un singolo o forse un gruppo di malviventi sta mettendo in atto in questi giorni forando direttamente il serbatoio dei mezzi e portando via l'intero contenuto con una tanica.

“Abbiamo allertato le forze dell’ordine - spiega l’amministrazione - che sono a conoscenza degli ultimi episodi avvenuti all'interno del nostro comune. Invitiamo, per quanto possibile, ad evitare soste prolungate in luoghi pubblici per non incorrere in spiacevoli sorprese."