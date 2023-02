Cade da una scala sul posto di lavoro: 33enne trasportato al Santa Croce di Cuneo

E’ un uomo di 33 anni, U.A., dipendente di una cooperativa che opera in appalto per i lavori di pulizie all’interno della Merlo, l’uomo ferito nell’incidente del lavoro verificatosi nella mattinata di sabato scorso, 4 febbraio, presso lo stabilimento del gruppo a San Defendente di Cervasca.



Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo sarebbe precipitato da una scala sulla quale stava operando. Ancora da chiarire le circostanze che avrebbero causato il sinistro. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale "Santa Croce" in codice di gravità giallo. Tuttora risulta ricoverato nel nosocomio cuneese per i diversi traumi subiti nell’urto.



Di pochi giorni fa la diffusione dei numeri riguardanti gli incidenti sul lavoro che nel corso dell’intero 2022 hanno comportato l'intervento del Servizio Prevenzione Infortuni dell’Asl Cn1 . Trenta gli infortuni gravi o mortali in tale periodo hanno richiesto attività di verifica e indagine da parte dei funzionari del servizio afferente il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl.