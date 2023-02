Lutto nel monregalese per la scomparsa di Enzo Merlino, ex cancelliere del tribunale

Lutto nel monregalese per la comparsa di Enzo Merlino che si è spento all'età di 69 anni.

Da tempo in pensione, era molto conosciuto e stimato per aver lavorato prima presso la Cancelleria del Tribunale di Mondovì e, in seguito, presso il tribunale di Cuneo.

Grande appassionato di musica e musicista, lascia la moglie Caterina, i figli Gianni, Paola, Sandra, gli amati nipoti, la mamma Anna e il fratello Franco.

L'ultimo saluto domani, martedì 7 febbraio alle 15, con la benedizione presso la sua abitazione a Vicoforte.