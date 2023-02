Addio ad Enrica Obbia, storica titolare della merceria di via Roma a Ormea

Per tutta la sua vita ha accolto con il sorriso i clienti nel suo negozio di via Roma, nel cuore di Ormea, tra tessuti, filati e capi di abbigliamento scelti con cura.

Si è spenta a 90 anni, compiuti lo scorso dicembre, Enrica Obbia, titolare dell'omonima merceria, che era diventata conosciuta ben oltre i confini della Valle Tanaro e della Granda, diventando ospite anche in televisione per la sua grande determinazione e voglia di fare. Nè il covid né il passaggio alla fatturazione elettronica l'avevano scoraggiata, lei, che nel suo negozio era sempre presente, anche il giorno di Capodanno.

Nel 2020 spiegava a MattinoCinque: "Sono sempre stata tranquilla, ho sempre avuto un ottimo rapporto con clienti e amici, questo lavoro mi ha dato tanta soddisfazione. Molti commercianti hanno chiuso a causa del registratore telematico, a me non ha dato fastidio. Il Covid, invece, fa paura, ma io ho aperto lo stesso, rispettando le norme di legge".

Una pagina importante della storia di Ormea e un grande esempio di passione e determinazione.

"L’Amministrazione Comunale - commenta il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris - è vicina alla famiglia dì Enrica, che per decenni ha svolto la sua attività commerciale come un servizio alla Comunità locale. Il suo negozio era in punto di riferimento e di incontro per tante persone, soprattutto anziane. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra Comunità".