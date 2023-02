Ischia, l'isola della bellezza e del benessere

Tra le mete più ambite della stagione estiva c’è sicuramente Ischia, un’isola nel Golfo di Napoli che per estensione e vicinanza alla terraferma riceve continui apprezzamenti sia in termini di presenze sul territorio che di riconoscenze internazionali. Ma anche il periodo invernale fa di quest’isola di circa settantamila abitanti, una meta ricca di fascino e di possibilità. Dal trekking nelle fredde giornate invernali, fino ai bagni nelle terme naturali, fonte di bellezza e di benessere, Ischia è una meta perfetta per chiunque voglia praticare sport e vivere benessere dell’animo e del corpo in inverno.

Come arrivare ad Ischia in inverno

Ischia in inverno è una meta facilmente raggiungibile in auto anche per gli abitanti della Campania. Infatti, mentre nel periodo estivo l’isola diventa agibile dalla terraferma in auto solo per i non residenti in Campania, proprio nei periodi freddi è possibile imbarcarsi anche accompagnati dal proprio mezzo, conciliando anche l’esigenza di muoversi in libertà da qualsiasi punto della Regione, godendosi weekend alla scoperta di Ischia.

I collegamenti veloci per Ischia

Tra i collegamenti più facili da prendere vi sono certamente gli aliscafi che, salvo difficili mareggiate, partono con più orari durante tutto l’arco della giornata. Ischia è anche meta culturale per la presenza sul suo territorio sia del Castello Aragonese che di Villa Arbusto, due riferimenti storici che rappresentano la tradizione, la leggenda e la memoria dell’Isola primo insediamento greco del Mediterraneo. In alternativa all’aliscafo c’è sempre la possibilità di partire da Pozzuoli o da Porta di Massa in direzione Ischia e Casamicciola, con un comodo traghetto. Questi quasi sempre fanno scalo anche a Procida, ex capitale della cultura 2022.

Terme a Ischia, benessere tutto l’anno gratis

Oltre i Parchi termali che in inverno non sempre sono aperti, Ischia dispone anche di diverse sorgenti naturali cui vi si può accedere solo camminando a piedi e con tanta forza di volontà. Le Terme naturali a Ischia sono quelle di Sorgeto, nel comune di Forio e più nello specifico dalla frazione di Panza. Una baia incastonata nella roccia vulcanica che con oltre duecento scalini separa naturalmente gli uomini dalla vita veloce della cittadina, regalando vasche gratis e naturali di acqua calda. Non capita raramente infatti di trovare cittadini e turisti immersi in acqua calda in pieno inverno, sotto il freddo sole di febbraio e marzo, ma comodamente immersi nella meraviglia della natura termale di Ischia.

Le bellezze di Ischia

L’Isola Verde offre innumerevoli spunti per chi viene in vacanza sul territorio sia in inverno che in estate. Oltre le passeggiate, il trekking e lo snorkeling, nei fine settimana è possibile partecipare a dei veri e propri tributi alla tavola qui e lì per i diversi ristoranti che tutto l’anno si offrono come presentatori della cucina locale. Dal coniglio all’ischitana passando per piccole meraviglie gastronomiche, Ischia è culla di sapienza a tavola e in vigna, con una produzione di vino…millenaria. Chi ama viaggiare ma non vuole allontanarsi troppo da casa, amerà questa destinazione, Ischia è l’isola delle meraviglie e attende solo di essere scoperta.