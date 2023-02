Oroscopo 2023: quali saranno i segni più fortunati?

Tutti gli anni, in questo periodo, si ripete puntuale il medesimo copione: tutti, ognuno a modo suo, cercano di capire quali saranno le novità per i mesi successivi, di immaginarle, di prevederle. C’è chi si focalizza sul lavoro, magari perché attende da anni una promozione o perché sta pensando a come fare il grande salto da libero professionista e chi, invece, punta i riflettori sull’amore. Per rispondere agli interrogativi su questi aspetti, si può fare riferimento al responso delle stelle (sul sito www.cartomantidellaverita.it chi ama consultarlo periodicamente può trovare una fantastica sezione dedicata all’oroscopo settimanale).

Quali saranno i segni più fortunati dell’anno che abbiamo appena iniziato? Scopriamolo nelle prossime righe.

Toro

I nati sotto al segno del Toro hanno appena finito di sperimentare un gennaio a dir poco straordinario. L’anno 2023, infatti, si è aperto proprio con la luna in questo segno di terra. Attenzione: prima di tornare a vivere momenti dominati dalla prosperità, sarà necessario affrontare una breve fase critica che si concluderà attorno al 7 marzo, quando le persone del Toro non subiranno più l’influenza negativa di Saturno e cominceranno a raccogliere i frutti di un impegno che stanno portando avanti con dedizione da tanto tempo.

Acquario

Il 2023 sarà particolarmente interessante per i nati sotto al segno dell’Acquario interessati a vivere il massimo della serenità in amore. A tal proposito, va specificato che, attorno alla fine di marzo, le persone nate sotto a questo segno d’aria avranno Marte a proprio favore. Il consiglio è quello di sfruttare questo momento speciale per esternare il proprio sex appeal e fare conquiste.

Cosa dire, invece, a chi vuole dare una svolta positiva al menage di coppia già consolidato? In questi frangenti, la cosa migliore da fare è aspettare che Saturno smetta di influenzare la quotidianità in maniera eccessiva (sì, si tratta di un pianeta che, come ricordano spesso gli appassionati di astrologia nelle loro conversazioni comuni, causa non pochi grattacapi).

Nel momento in cui non lo si avrà più contro, sarà possibile vivere quei momenti di straordinario relax che caratterizzano la vita delle coppie di lungo corso, capaci di trarre gioia da ogni singolo momento vissuto assieme e di valorizzare anche i piccoli gesti.

Ariete

Con l’inizio del 2023, si è aperta per i nati sotto al segno dell’Ariete una vera e propria fase di rivoluzione. C’è chi potrebbe vedere concretizzarsi i propri desideri lavorativi - quelli più speciali, coltivati nel cuore per anni e anni - e chi, invece, esprimerà il cambiamento attraverso un nuovo look.

Una tappa a cui bisogna farsi trovare pronti è il classico momento di riflessione che, prima o poi, fa la sua comparsa in tutti i percorsi all’insegna del mutamento. Le persone nate sotto al segno dell’Ariete, lo vivranno più o meno attorno a metà anno.

Pesci

Le persone nate sotto al segno dei Pesci si troveranno con Saturno nel loro cielo a partire da marzo. Si tratta di un’occasione preziosa per iniziare a riflettere con attenzione su quello che desiderano davvero nella propria vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Entrando nel vivo di questo aspetto, rammentiamo che, molto probabilmente, si avvertirà il bisogno di sottoporre le proprie scelte a un esame molto severo, per capire se sono davvero in linea con i valori che si ha intenzione di portare avanti.

Gemelli

La data di svolta in questo 2023 per i Gemelli è il 7 marzo, giorno in cui Saturno entra in Pesci realizzando una perfetta quadratura con il segno forse più complesso dell’intero zodiaco. Perché è possibile parlare di fortuna in questo caso? Per un motivo molto semplice: secondo gli appassionati di astrologia, nel giorno sopra citato si aprirà, per i nati sotto il segno dei Gemelli, una fase all’insegna della liberazione dai pesi del passato. In questo modo, sarà possibile guardare al futuro con la leggerezza necessaria alla realizzazione dei propri sogni.