Ultimi quindici giorni per vedere la mostra di Mirò a Busca

Negli ultimi quindici giorni di apertura della mostra “Mirò: sogno, forza e materia”, lo staff di Casa Francotto propone alcune sorprese per chiudere un evento che sta dando una nuova fama alla città.



Domenica 12 febbraio è prevista un’apertura straordinaria con ingresso scontato e biglietto unico a 5 euro. Martedì 14 febbraio, dalle ore 16 alle 22, in occasione della festa di san Valentino, apertura straordinaria dalle 16 alle 22 e un solo biglietto d’ingresso per tutte le coppie.



Per domenica 19 febbraio, ultimo giorno di apertura, è previsto l’orario continuato dalle 10 alle 19. Nel pomeriggio alle 14, per chi si prenota, è previsto l’abbinamento con “Busca underground, tour molto curioso e intrigante”. Con il biglietto della mostra sarà possibile visitare alcuni luoghi della Busca sotterranea grazie alla guida escursionistica Marco Sarale (necessaria la pila frontale).

“Invitiamo - dice il sindaco Marco Gallo – chi ancora non l’ha fatto ad approfittare di queste ultime occasioni per ammirare le opere di Joan Mirò qui a Busca, una mostra che resterà indimenticabile nella storia culturale della città”.



Interi € 10,00

Ridotti € 6,00 buschesi, studenti universitari, over 65, insegnanti, Enti convenzionati, Abbonamento Musei, Acli, Centro ricreativo Provincia.

Entrata gratuita da 0 a 14 anni



Orari

Venerdì 10 febbraio 15,30 -18,30

Babato 11 febbraio 10,00 -12,00 - 15.30 – 18,30

Domenica 12 febbraio 10,00 – 12,00 - 14,30 -18,30 biglietto unico 5 euro

Martedì 14 febbraio 16-22 (apertura straordinaria per san valentino)

Venerdì17 febbraio 15,30 -18,30

Sabato 18 febbraio 10,00 -12,00 - 15.30 – 18,30

Domenica 19 febbraio 10,00 – 19,00 abbinamento con Busca underground tour



www.casafrancotto.it

info@casafrancotto.it