L'avvocato cuneese Sergio Pasi nominato coordinatore del movimento giovanile provinciale UDC

È arrivata in questi giorni la nomina di coordinatore del movimento giovanile della provincia di Cuneo, del giovane e intraprendente Avv. Sergio Pasi.

Avvocato, 35 anni, impegnato nel sociale, attualmente coordinatore in ambito infrastrutture e innovazione dell’Associazione Insieme di Cuneo. Componente esterno della commissione consultiva per la terza età del Comune di Cuneo e membro della commissione per la verifica semestrale dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Cuneo, molto attivo nel panorama sportivo locale e nazionale quale dirigente della Cuneo Granda Volley.

La scelta dei vertici del partito romano ricaduta sul giovane avvocato è stata accolta dallo stesso con grande entusiasmo.

Così ha commentato Pasi: “Mi ha sempre appassionato la politica che ho vissuto fin da ragazzino senza però mai impegnarmi personalmente. Questa nomina è per me motivo di orgoglio ma anche un grande impegno che mi assumo. Una politica, quella di oggi, che si è troppo allontanata dalla gente e ancora di più dai ragazzi. La mia sfida è quindi quella di coinvolgere tanti giovani, che capiscano l’importanza di vivere e partecipare alle scelte della politica, anche e soprattutto quella locale.

La mia scelta è ricaduta sull’Udc perché la vedo oggi l’unica forza politica moderata in cui poter far confluire i tanti scontenti di due poli che hanno, forse, perso la loro attrattiva, alla luce dell’altissimo astensionismo.

Il mio obiettivo è quello di organizzare un gruppo di giovani che con entusiasmo possa portare le proprie idee e il proprio contributo per far capire che nella politica si può e si deve ancora credere”.