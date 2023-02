Pd a congresso, dai primi dati ufficiosi prevale Bonaccini

Settimana cruciale per gli appuntamenti congressuali del Pd, nei cui circoli provinciali si sta votando per stabilire chi tra Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli andrà al ballottaggio finale, domenica 26 febbraio, per la segreteria nazionale del partito.

Si è già votato a Ceresole d’Alba, Caraglio, Savigliano e Bra.

A Bra, su 106 votanti, 63 voti sono andati a Bonaccini, 27 a Schlein, 13 a Cuperlo e 2 De Micheli; una scheda bianca.

Nel congresso di sabato a Savigliano – dove hanno votato 45 iscritti - a prevalere è stata invece Schlein (22),tallonata da Bonaccini (15), Cuperlo (6), De Micheli (1); una scheda bianca.

Il candidato unico alla segreteria regionale piemontese, Domenico Rossi, sembra ottenere consensi pressoché unanimi nelle varie sezioni.

Mancano ancora all’appello 15 congressi, che si svolgeranno tutti entro la settimana.

Questa sera, lunedì 6 febbraio, gli iscritti Pd votano a Cuneo, Fossano e Borgo San Dalmazzo.