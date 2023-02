Racconigi, alla SOMS il Congresso per l'elezione del Segretario Nazionale PD

Sabato 11 Febbraio dalle ore 9:30 alle ore 11.00 presso la SOMS di Racconigi, in Via Carlo Costa 23, si terrà il Congresso per l'elezione del Segretario Nazionale. Durante la mattinata verranno presentati i quattro candidati e le loro proposte politiche, seguiranno gli interventi dal pubblico e la votazione.

La partecipazione alla presentazione e alla discussione è aperta a tutti, mentre la votazione sarà riservata agli iscritti PD. I non iscritti potranno votare alle primarie aperte del 26 Febbraio.