I colori della Baìo di Sampeyre negli scatti di Davide Tolis [FOTO]

Dopo il grande successo per la prima uscita della “Baìo” di Sampeyre, ora c'è grande attesa per la seconda domenica. Il 12 febbraio l'imponente evento comunitario con le Baìo di Calchesio, Villar e di Rore che si recano nel capoluogo per unirsi a quella di Piasso. L'incontro degli 'Abà', i capi supremi dei quattro gruppi, sarà un momento di grande solennità che si compie cpon l'incrociarsi delle spade in segno di saluto e di benvenuto.

Poi il giovedì grasso (16 febbraio) ci saranno i processi: ogni gruppo giudicherà il proprio tesoriere accusato di furto ai danni della comunità.

L'evento, che richiama ogni cinque anni migliaia di turisti, mette in scena la cacciata dei Saraceni dalla Valle Varaita. Una affascinante rievocazione di popolo in costume e festa di tutti per la libertà riconquistata.

In occitano Baìo significa abbadia, non in senso religioso, ma nel senso di associazione e aggregazione popolare di tipo paramilitare molto diffusa nei secoli passati nelle valli. Le Baie di Sampeyre-Piasso (Capoluogo), Roure (Rore), Lou Chucheis (Calchesio) e Lou Vilà (Villar) si armarono e li scacciarono dal loro territorio.

In attesa dell'evento clou del 12febbraio, riviviamo i più bei momenti della prima domenica negli scatti di Tolis che raccontano di come la Baìo di Sampeyre ha ricevuto la visita di quella di Calchesio, mentre Rore e Villar hanno circoscritto il loro territorio.

In occasione della Baìo l'Ufficio turistico di Sampeyre sarà ospitato al museo etnografico di via Roma con gli stessi orari di apertura del museo, cioè nei seguenti giorni e orari: venerdì 3, 10 e martedì 14 ore 15.30-19; sabato 4, 11 e mercoledì 15 ore 10-12.30/15.30-19; domenica 5 e 12, ore 10-17; giovedì 16, ore 10-16.

Oltre ad ospitare l'ufficio turistico, il museo ha un programma tutto dedicato all'evento con una mostra fotografica della Baìo 2017 a cura del fotografo Danilo Mandelli.

In considerazione del notevole afflusso di turisti e visitatori, è prevista la chiusura di varie strade di accesso a Sampeyre e alle borgate.

Il Comune ha istituito un servizio di bus navette e si consiglia pertanto, per avere più dettagliate informazioni, di rivolgersi all’Ufficio Turistico (tel. 329 3177579).