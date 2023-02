Frutticoltori della Granda a tu per tu coi “colleghi” del Sudafrica

In Sudafrica, nell’Emisfero Sud, è piena estate e si è nel clou della raccolta frutta. La zona frutticola del Paese è stata la meta del viaggio studio appena concluso, organizzato dall’OP Piemontese Joinfruit per i propri associati, guidato dai responsabili tecnici Alex Tallone e Alberto Boschero (OP Joinfruit-Sanifrutta), in collaborazione con l’agenzia "Vivere e Viaggiare" di Verzuolo.

Un gruppo di 41 persone, tra frutticoltori e tecnici, che ha visitato nel Western Cape aziende agricole ed esportatori di una delle più importanti aree produttive di mele, pere, pesche, susine, ciliegie, incontrando da vicino i principali player della regione, così incisiva sull’export internazionale di frutta fresca.

Scopo della trasferta "il continuo scambio tecnico e dei know-how tecnologico-produttivi – sottolinea Alex Tallone -, nuove varietà, forme di allevamento, tecniche colturali, aggiornamenti sulla difesa e sulla fertilizzazione sono stati i temi cardine delle discussioni. Inoltre il tema del cambiamento climatico continuo a indotto a riflettere su metodologie di coltivazione adatte alle nuove sfide".

I sistemi idrici sono stati uno dei punti cruciali, tra cui la gestione dell’acqua e l’ottimizzazione dell’energia. "La frutticoltura sudafricana, da questo punto di vista, ha sicuramente molto da insegnare a noi pedemontani, in quanto da sempre attenta a queste criticità".

Ci ha fatto riflettere la presenza un po’ ovunque, diversamente da noi, di laghi, e bacini acquiferi di diversa dimensione, riserve idriche importanti per gli agricoltori. La siccità, che il nostro inverno senza neve in pianura non ha migliorato, ci fa preoccupare per la prossima stagione, che potrebbe essere ancora più critica della precedente e ci induce a pensare a nuove soluzioni".

E’ risultato evidente al gruppo dei frutticoltori cuneesi l’esempio virtuoso e attivo di gestione delle risorse idriche dei colleghi sudafricani.

“Siamo stati anche molto colpiti dalle superfici agricole aziendali. In provincia di Cuneo le estensioni frutticole vanno da una media 13-15 ettari, in Sudafrica partiamo da una media superiore ai 100 ettari".

Abbiamo rilevato la differenza del costo di produzione molto inferiore al nostro e l’eccedenza della manodopera".

La crisi energetica è motivo di problematiche comuni. “Ma mentre noi, in Europa siamo penalizzati dagli alti costi dell’energia, il loro Paese è alle prese col problema dei blackout programmati, interruzioni di corrente elettrica che affliggono popolazioni e imprese, incidendo negativamente su economia e agricoltura".

"Per i nostri frutticultori, la zona del Sudafrica visitata è da anni una rete di scambi, buona amicizia e rapporti personali. Il mercato è lo stesso, ma avendo stagioni alternate e loro raccogliendo 6 mesi dopo rispetto a noi non siamo competitor, se non in alcune parti della stagione".

Nella zona di Paarl il focus è stato prevalente sulla raccolta e sul confezionamento delle susine, nelle zone di Elgin, Villiersdorp e Ceres il melo e il pero sono state le colture di interesse principale. Sempre a Ceres sono state visitate realtà produttrici di pesche e nettarine in raccolta, giunte ormai nella seconda parte della stagione. A Stellenbosch, inoltre, il gruppo è stato ospitato dal centro di Ricerca indipendente Provar, il quale ha illustrato le interessanti attività di saggio e valutazione varietale sul territorio.

Non sono mancate le parti più turistiche della trasferta, come il safari tenuto nel weekend, durante il quale il gruppo ha potuto vedere da vicino i famosi Big Five, i grandi animali africani che vivono nelle savane, oltre alla visita di alcune realtà vitivinicole.

Nell’ultima parte del tour, il giro della penisola del Capo, fino al Good Hope Cape, è stato molto emozionante, tra pinguini, foche e paesaggi mozzaffiato. Così come la visita alla città di Cape Town.

Il viaggio è il secondo organizzato da Joinfruit nell’Emisfero Sud, dopo l’esperienza in Cile nel dicembre 2019. “Come organizzazione di produttori - conclude Alex Tallone - crediamo che il continuo scambio di informazioni e la visita a realtà lontane dalla nostra (come distanza), ma vicine dal punto di vista produttivo, siano fondamentali per tenerci sempre aggiornati su quanto la frutticoltura mondiale sia in costante evoluzione”.