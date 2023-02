Anche Cuneo Volley sostiene la campagna di "ricostruzione solidale" per il caseificio Moris di Caraglio

L’Azienda Moris Le Bufale di Cuneo lancia una campagna volta a sostenere il caseificio caragliese oggi, nel momento della ricostruzione, con l’acquisto di buoni spesa spendibili presso i punti vendita o pacchi regalo con le prelibatezze di Moris, da ricevere a Natale 2023.



Un aiuto concreto che servirà alla famiglia Morisiasco per far fronte a parte delle spese necessarie alla ricostruzione e riattivazione del caseificio e del punto vendita di Caraglio, andati completamente distrutti nell’incendio dello scorso 10 gennaio.



«L’incendio ha distrutto il fulcro della nostra produzione casearia, ma non il nostro cuore che anche in quei momenti drammatici ha continuato a battere e a pulsare per quello che è il nostro lavoro, la nostra passione, la nostra vita – dice Ivan Morisiasco –. Dal primo istante abbiamo iniziato a lavorare alla ricostruzione, perché dalle ceneri si può solo rinascere! L’amore e il sostegno che abbiamo sentito in questo mese da parte dei clienti, degli amici e di un territorio che è davvero grande, ci hanno spinto ogni giorno a dare il massimo e anche quel qualcosa in più. Grazie all’esperienza imprenditoriale di Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley, la nascita dell’hastag #IoSonoMoris e della campagna che per i prossimi mesi permetterà a tutti coloro che vogliono realmente sostenerci, e sono tanti, di poterlo fare con l’acquisto anticipato di buoni spesa o pacchi regalo, per il prossimo Natale. I lavori di demolizione, pulizia e ricostruzione sono in fase di avvio e naturalmente i costi sono importanti, l’invito che io, la mia famiglia e tutto il mondo Moris - che conta 50 dipendenti e 1.200 bufale - vi rivolgiamo è di sostenerci oggi per poter festeggiare tutti insieme a Natale 2023!».



La campagna coi buoni spesa e i pacchi regalo acquistabili per sostenere Moris le Bufale di Cuneo è a questo indirizzo: www.eppela.com/projects/9493.