Ciclismo, tutto pronto per gli Europei Pista: Elisa Balsamo nell'elenco degli azzurri convocati

Il CT delle Nazionali Pista Marco Villa ha comunicato i nominativi degli Azzurri convocati per i Campionati Europei in programma a Grenchen, in Svizzera, dall'8 al 12 febbraio.

Sono 22 atleti (9 donne e 13 uomini) che dovranno difendere i titoli conquistati ai Continentali dello scorso anno a Monaco con Elia Viviani nell'eliminazione, la coppia Barbieri Zanardi nella Madison e Barbieri nell'Omnium.

L'appuntamento in Svizzera, sulla pista che ha visto segnare il record dell'ora di Filippo Ganna nell'autunno dello scorso anno, è anche il primo che assegna punti ai fini della qualificazione olimpica.

L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

DONNE

Martina Alzini - Cofidis Women Team

Elisa Balsamo - Trek Segafredo

Rachele Barbieri - GS Fiamme Oro

Giada Capobianchi - C.S. Esercito

Vittoria Guazzini - GS Fiamme Oro

Martina Fidanza - GS Fiamme Oro

Letizia Paternoster - GS Fiamme Azzurre

Miriam Vece - C.S. Esercito

Silvia Zanardi - Bepink

UOMINI

Liam Bertazzo - Team Maloja Pushbikers

Matteo Bianchi - C.S. Esercito

Simone Consonni - Cofidis

Filippo Ganna - Ineos Grenadiers

Francesco Lamon - GS Fiamme Azzurre

Jonathan Milan - Bahrain Victorius

Manlio Moro - Zalf Euromobil Desiree Fior

Stefano Moro - GS Fiamme Azzurre

Mattia Pinazzi - Arvedi Cycling ASD

Mattia Predomo - Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino

Michele Scartezzini - GS Fiamme Azzurre

Michele Tugnolo - Arvedi Cycling ASD

Elia Viviani - Ineos Grenadiers