Cuneoginnastica: il settore di ritmica inaugura il nuovo anno sportivo al campionato regionale di Serie D Silver

Quest’anno l'anno sportivo agonistico di ginnastica ritmica è iniziato con il campionato di rappresentativa Silver, campionato che, da programma, richiede la preparazione di un collettivo a corpo libero o un collettivo con i cerchi, un esercizio in successione o in coppia e uno individuale. La somma dei vari esercizi determina il punteggio della squadra.

La prima prova del campionato di serie D Silver di ginnastica ritmica si è tenuta a Candelo domenica 29 gennaio e la ASD Cuneoginnastica ha preso parte alla competizione con ben 6 squadre. Ad aprire la giornata di gara sono state le atlete della categoria LA allieve.

La Cuneoginnastica si è subito ben distinta tra le società in gara con la squadra composta da Alice Bergese, Amber Cuka, Martina Pisoni e Sofia Fantino. Queste giovanissime ginnaste hanno affrontato la prima gara dell'anno con grinta e determinazione guadagnandosi il terzo gradino del podio. Nella categoria LA open Alisia Forte, Arianna Bagnis, Greta Pezzoli e Sindi Boda conducono un'ottima gara e la giuria le premia con una meritata medaglia d'oro. Alice Caudana, Carolina Lovera, Noemi Enrici e Miriam Bragoli scendono in pedana nella categoria LC e vincono la loro categoria grazie a tre esecuzioni grintose e precise. Settima posizione per le compagne Eleonora Conte, Gerbaldo Chiara, Alice Falletto e Anita Boi.

Nella categoria LD open Alexandra Mandrile, Arianna Not, Alice Rosso, Giorgina Plaku e Veronica Rossi vincono la medaglia di bronzo grazie ad una buona tenuta di gara. Chiudono la giornata di gara le ginnaste più esperte della categoria LE (eccellenza). Si tratta di Anna Fraire, Beatrice Mandrile, Francesca Bertaina, Chiara Garello, Irene Ciarlo, Flutura Qira, Melissa Qira e Arianna Caliman. Aprono la gara Anna, Francesca, Chiara, Irene e Arianna con l'esercizio d'insieme ai 5 cerchi con il quale catturano l'attenzione della giuria e del pubblico. Melissa (new entry in casa Cuneoginnastica) si fa trascinare dalla ginnasta più esperta, Beatrice, e insieme conducono un'esecuzione magistrale all'esercizio in successione con cerchio e clavette ottenendo un ottimo 14,575.

Chiude la gara Flutura (anche lei new entry in Cuneoginnastica) che dimostra tutta la sua eleganza nell'esercizio individuale alla palla. Ancora una medaglia d'oro per la ASD Cuneoginnastica che torna a Cuneo soddisfatta e pronta a lavorare in vista delle prossime competizioni.