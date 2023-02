Nuoto: gli atleti paralimpici CSR brillano al 2° Trofeo Paideia

Grandi prestazioni per gli atleti paralimpici CSR al 2° Trofeo Paideia, il meeting promozionale di nuoto per atleti disabili svoltosi a Torino presso la Piscina Trecate domenica 5 febbraio.

La squadra CSR che si allena negli impianti di Alba e Sommariva Perno era composta da : Tiziana Fragoletto, Paolo Cassini, Mauro Magliano, cat master Eandi Enrico, Giorgio Violato, Anastasija Ruschi, Nadia Aghezzi, Nasi Artem cat. Ragazzi e junior.

Per la categoria Master nei 25m. stile libero oro per Tiziana Fragoletto, oro per Paolo Cassino e Oro per Mauro Magliano. Nella categoria ragazzi e junior, Enrico Eandi é medaglia d’oro nei 50 e 100 stile libero, Nadia Aghezzi è medaglia d’oro nei 50 e 100 stile libero, Giorgio Violato è medaglia d’oro nei 100 dorso e bronzo nei 50 dorso, Anastasija Ruschi è medaglia d’oro nei 50 stile libero, Artem Nasi è medaglia d’oro nei 50 dorso. Ottime prestazioni che inaugurano una stagione che proseguirà con il meeting del 12 marzo in casa CSR a Sommariva Perno e poi a fine marzo i regionali di Novara.

Entro quella data lo spazio utile per qualificarsi ai La compagine CSR era accompagnata dai tecnici Lorenza Bar, Ciro Porreca e Cecilia Albonico. Gradita la presenza sugli spalti di un supporter d’eccezione l’assessore allo sport del comune di Alba Daniele Sobrero.