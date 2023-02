Volley maschile Serie C: a Torino arriva l'undicesimo successo stagionale del VBC Mondovì/Villanova

Il VBC MONDOVI’/VILLANOVA inizia il girone di ritorno nel migliore dei modi, piegando in trasferta il To.Volley per 3-0 (26-24,25-19,25-20) al termine di una gara che, come si temeva, si è rivelata essere complessa e ricca di insidie.

In classifica generale il Racconigi, dopo aver vinto 3-1 in casa del Val Chisone, è primo con 32 punti, al secondo posto vi è proprio il Val Chisone con 28, al terzo i monregalesi ed il S. Paolo Torino con 27, a 20 l’ ArtiVolley ed a 19 l’ Hasta Asti.

“Eravamo tutti perfettamente coscienti delle grandi ed oggettive difficoltà che questa partita presentava – commenta al termine Massimo Bovolo – perché quella torinese è una formazione ostica e difficile da affrontare per chiunque. Inoltre arrivavamo da oltre un mese di stop e pertanto bisognava riprendere il ritmo partita, cosa che non è mai facile. In ogni caso, dopo un primo set molto sofferto e vinto solo ai vantaggi, ci siamo sciolti, riuscendo a controllare gli altri due, che abbiamo vinto senza eccessive difficoltà. Questi sono tre punti davvero importantissimi sia per la classifica che per il morale, che ci permettono di continuare con serenità il nostro percorso di crescita tecnico e tattico.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Bessone in banda, Bertano e Caldano centrali, Fenoglio libero, inserendo il solo Penta nel terzo set.

Nel primo set il VBC MONDOVI’/VILLANOVA parte contratto e così i torinesi ne approfittano, portandosi prima sul 12-6, poi sul 18-12 ed infine sul 22-17. A questo punto i monregalesi, trascinati da Bessone, hanno una bella reazione e, piazzando un parziale di 6-1, prima raggiungono la parità sul 23-23 e poi chiudono ai vantaggi 26-24. Vinta la prima frazione i monregalesi si sciolgono e nelle restanti due restano sempre in vantaggio nel punteggio, chiudendo in scioltezza il secondo parziale 25-19 ed il terzo 25-20. Sul punteggio di 18-13 Bovolo getta nella mischia Penta in regia per far rifiatare Fabiano.

Sabato alle 20.45 il VBC MONDOVI’/VILLANOVA tornerà al PalaTomatis per affrontare l’ Hasta Asti, attualmente sesto e che sino ad ora è stata l’ unica formazione in grado di superare i monregalesi (all’ andata ad Asti finì 3-2): l’ obbiettivo dei biancoazzurri è quello di provare a conquistare i 3 punti in palio onde restare agganciati al treno play-off e sfruttare eventuali passi falsi delle dirette avversarie.

TO.VOLLEY- VBC MONDOVI’/VILLANOVA 0-3 (24-26,19-24,20-25)

VBC MONDOVI’/VILLANOVA: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Bessone, Bertano, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Penta, Paganelli, Garello, Berutti,Maccagno. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.