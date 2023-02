A Cuneo una conferenza per ricordare le vittime delle Foibe e gli esuli istriani, giuliani e dalmati.

Giovedì 9 febbraio alle ore 20,45 nella sede dell’Associazione Paracadutisti d’Italia in via Cesare Battisti 8, avrà luogo la conferenza dal titolo “Foibe” in ricordo degli italiani infoibati e degli esuli istriani, giuliani e dalmati. Alla serata parteciperanno Enzo Tassone dell’Associazione Paracadutisti d’Italia, Denis Scotti Presidente del Comitato 10 Febbraio della provincia di Cuneo e il Generale Antonio Zerillo Presidente dell’Associazione volontari di Guerra della provincia di Cuneo.

All’evento, che è patrocinato dall’Ente Provincia, interverranno diverse personalità del mondo politico e associativo del nostro territorio. La tragedia delle foibe è una delle pagine più cupe del nostro Paese. Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario dai primi infoibamenti.

Il Comitato 10 Febbraio si fa promotore su tutto il territorio dell’importanza di celebrare in modo congruo questa giornata in memoria di quanti morirono perché italiani e di tutte le persone costrette a scappare dalle loro case per le persecuzioni subite dal nascente regime comunista di Tito. Per tutte le informazioni dettagliate sul programma delle celebrazioni del 10 febbraio, invitiamo ad andare sul sito www.10febbraiocn.it