“Act Your Job. Cerchi lavoro? Fatti trovare!”: il progetto regionale approda a Mondovì

La Città di Mondovì ha aderito al progetto della Regione Piemonte "ACT YOUR JOB. CERCHI LAVORO? FATTI TROVARE!" che ha lo scopo di incrementare l'occupazione dei giovani tra i 18 e i 34 anni, in linea con le peculiarità degli scenari dei mercati del lavoro locale, offrendo opportunità lavorative creative, in grado di incoraggiare le persone a sviluppare il loro potenziale e fornendo ai ragazzi competenze utili alle esigenze del mercato del lavoro.

Verranno selezionati 15 ragazzi che potranno partecipare al progetto finalizzato all’accrescimento delle competenze per il lavoro attraverso un percorso di orientamento e formazione sul campo, con modalità partecipative e sperimentali.

Requisiti di partecipazione al progetto:

- età compresa tra i 18 e i 34 anni

- essere in cerca di lavoro

Attività e durata:

- Job Hub: laboratorio di orientamento e formazione (30 h)

- Job Shadowing: percorso di osservazione in azienda (40 h)



Periodo: indicativamente tra marzo e giugno 2023



E' PREVISTA UNA PREMIALITA' DI 600,00€ per ciascun partecipante al percorso progettuale.



Gli interessati a candidarsi possono inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo informagiovani@comune.mondovi.cn.it con oggetto: ACT YOUR JOB - INVIO CANDIDATURA JOB PLAYER entro e non oltre il 23 febbraio 2023.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere contatto con l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Mondovì, tel. 0174559375.