Agenzia delle Dogane: scoppia il caso Levaldigi. Sindacati sul piede di guerra

Il lavoro straordinario, nell’ambito di una amministrazione pubblica, può essere così cadenzato e certo da diventare una abitudine? La questione - non facile da risolvere quando il lavoro deve essere eseguito per legge ma manca il personale - ha preso il volo - è il caso di dirlo - dall’aeroporto di Levaldigi, dove prestano servizio gli operatori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cuneo.

Non è una novità, visto che già ad ottobre dell’anno scorso era stato indetto uno sciopero anche per risolvere questa anomalia che porta i dipendenti a lavorare 36 ore, come da contratto, più una reperibilità fuori dall’orario, anche nei giorni festivi.

Dopo oltre quattro mesi ed un nuovo direttore nazionale dell’Agenzia, la situazione non è cambiata, visto che Salvatore Veltri - responsabile nazionale settore dogane del sindacato Confsal-Ulsa -, in maniera pacata ma decisa, spiega: “I dipendenti saranno pronti a riprendere le azioni sindacali se l'Amministrazione non provvederà ad assegnare un congruo numero di nuove unità di personale”.

Personale che dovrebbe arrivare anche da un concorso che entro un anno potrebbe portare dai cinque ai dieci nuovi assunti negli uffici della Granda. Il condizionale, però, è d’obbligo, visto che il Cuneese non sembra essere un territorio con molte attrattive per chi ha la possibilità di scegliere.

Inoltre deve essere messo in conto che in questi ultimi due anni ci sono stati dei pensionamenti ed altri ce ne saranno, per cui alcune figure nuove andranno semplicemente a coprire i posti rimasti vuoti.

Una soluzione deve però essere trovata, perché come aggiunge Veltri: “Oltre alle denunciate e gravi carenze inerenti alle attività Ufficio Dogane di Cuneo e della Sot di Alba, non si potrà continuare a gestire le attività dell'aeroporto mediante la "reperibilità" ma bisognerà farvi fronte con lo strumento della "turnazione" che naturalmente richiede una ulteriore congrua disponibilità di personale”.

Si passerebbe quindi dalla reperibilità alla turnazione: un passo avanti ma ancora lontano da ciò che sarebbe più utile e conforme alla legge, ossia avere dentro lo scalo una base operativa.

L’Ufficio dovrebbe monitorare tutti i voli: nazionali, comunitari, ed extra Cee ma visto che a Levaldigi non è stata istituita una sezione operativa, vengono controllati solo i voli extra Cee.

Eppure se i controlli presso gli aeroporti sono tra i compiti istituzionali principali della Dogana, è normale pensare che una sezione operativa dovrebbe esserci.

È vero che non ci troviamo davanti ad uno scalo che sforna voli, ma è anche vero che presso l’aeroporto ligure di Albenga - che più o meno ha le stesse caratteristiche - la sezione operativa c’è. Ed è proprio questa mancanza che porta a distorcere l’utilizzo dello straordinario come mezzo ordinario.

Certamente il nuovo personale che potrebbe arrivare dal concorso, si trasformerà in una boccata di ossigeno per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mettendo però in conto che parliamo di un territorio, come quello del Cuneese, non solo vasto ma anche con un tessuto economico di grandissimo rilievo, che ha bisogno di attenzione e disponibilità per le aziende nelle operazioni di tipo doganale e in quelle legate alle accise.