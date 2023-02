Al via il cantiere per il centro albese dedicato alle attività motorie di disabili in zona H

Giovedì 9 febbraio verrà allestito il cantiere per la ristrutturazione del fabbricato delle ex scuderie della Caserma Govone, in corso Banska Bystrica, per la realizzazione di un centro da dedicare ad attività motorie e sensoriali per bambini e ragazzi con disabilità.

L’accesso al cantiere avverrà tramite l’ingresso carraio del Parco Sobrino. Pertanto, per garantire la sicurezza degli utenti del parco giochi, verrà creato un ingresso pedonale dedicato.

Il completamento dell’area destinata a ragazzi e famiglie del Centro Giovani H-Zone dove sono presenti scuole, il parco giochi e i campi da basket e beach volley, è uno degli obiettivi dell’Amministrazione. Con il contributo della Fondazione Crc, nelle ex scuderie della Caserma Govone troverà sede il centro per le attività motorie e sensoriali di bambini e ragazzi con disabilità. Al suo interno saranno realizzati una palestrina, un’aula sensoriale e un locale multiuso da utilizzare per corsi ed eventi.

Tra gli altri progetti che riguardano l’area, ci sono anche la realizzazione della nuova palestra al servizio degli istituti scolastici grazie ai fondi Pnrr e il trasferimento della caserma dei Vigili del Fuoco nello storico edificio un tempo adibito a magazzino di proprietà del Demanio.

Il sindaco Carlo Bo e l’assessore alle Opere pubbliche Massimo Reggio: “Siamo soddisfatti di poter dare avvio al cantiere, a maggior ragione quando è destinato alla realizzazione di un luogo con finalità sociali che ci auguriamo possa essere utilizzato da tante famiglie. Crediamo che la Zona H, una volta completamente riqualificata e con ogni edificio ristrutturato, possa diventare uno spazio centrale nella vita cittadina. La passerella ferroviaria, ormai prossima all’apertura, permetterà inoltre di rendere questa zona e i suoi servizi ancora più accessibili e comodi”.