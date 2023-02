Aperte le domande di candidatura per far parte del Progetto Emmaus

Il servizio civile è possibilità di sperimentazione, occasione per entrare in contatto con la cura, per sognare nuovi mondi possibili a partire dalle relazioni del quotidiano.

Come ogni anno sono state aperte nella cooperativa Progetto Emmaus le candidature per il 2023. C’è tempo per presentare le domande fino al 10 febbraio.

Spiegano Emanuele Bevione e Maria Alessia D’amico, referenti del progetto: “All’interno delle strutture si cerca di creare un clima di casa, un ambiente accogliente che si avvicini il più possibile al calore di una famiglia: gli ospiti vi risiedono infatti già da anni e si sono creati tra loro, nel corso del tempo, legami davvero forti.

Ognuno ha la possibilità di esprimere le proprie preferenze e partecipa secondo le specifiche possibilità e autonomie nella gestione della vita quotidiana della struttura: ognuno ha i propri ruoli e mansioni, tutti aiutano nella pulizia della casa, si decide insieme che cosa mangiare ai pasti, si fa la spesa e si cucina insieme. I volontari hanno la possibilità di entrare pian piano a contatto con questa realtà”.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri 339 654 5091 oppure 349 385 4655.

Queste le strutture disponibili:

- Gruppo appartamento disabilità “La Rocca” a Bra. E’ un alloggio che offre ospitalità ed assistenza a carattere residenziale (a tempo determinato o indeterminato) a soggetti disabili adulti.

- Comunità alloggio “Aurora” a Pollenzo. E’ una comunità alloggio di tipo B nel centro storico di Pollenzo. Offre ospitalità ed assistenza a carattere residenziale a soggetti disabili adulti.

- La Scuola dell’Infanzia Paritaria “N.S. del Suffragio” a Mussotto.

- Comunità alloggio “Emmaus” ad Alba. È una S.R.P. 2.2 che accoglie persone maggiorenni con disturbi mentali. La comunità si pone come obiettivo generale quello di sviluppare negli ospiti inseriti alcune strategie efficaci per affrontare la sofferenza psichica.

- Comunità alloggio “Casa Maria Rosa” ad Alba. È una comunità alloggio di tipo B che ospita persone con disabilità medio-grave.