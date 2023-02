Bra, sabato 11 febbraio festa della Madonna di Lourdes ai Fratini e al Santuario

11 febbraio 1858. La giovane Bernadette Soubirous raggiunge la grotta di Massabielle, a Lourdes, per raccogliere legna insieme alla sorella e ad un’amica. «Ho visto una Signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede», racconterà. Dopo aver fatto il segno della croce, si unisce a Lei nella recita del Rosario. Seguiranno altre 17 apparizioni nei mesi successivi.

Al Santuario della Madonna dei Fiori , invece, l’appuntamento è fissato alle ore 20.30 con il Santo Rosario, seguito dalla fiaccolata in programma alle ore 21 e dalla Santa Messa.

Tutto ebbe inizio nel 1991, quando al papa San Giovanni Paolo II venne diagnosticata la malattia del Parkinson. Da quel momento decise di accogliere la sofferenza nella sua vita, producendo diversi scritti e riflessioni nei quali traspare la convinzione che essa possa essere un processo salvifico e di redenzione per mezzo di Cristo, come aveva già indicato nella lettera apostolica Salvifici Doloris del 1984.

La festa della B.V. di Lourdes è stata scelta, perché molti pellegrini e visitatori, che si erano recati nella piccola città francese dopo i fatti narrati dalla piccola Bernadette, hanno riferito di essere stati guariti da malattie del corpo e dello spirito per intercessione della Madonna.

Nel 2013 papa Benedetto XVI annunciò la sua rinuncia al ministero petrino proprio nel corso di questo giorno di festa, citando la sua salute in doloroso declino come ragione della sua scelta.

Alla Giornata mondiale del malato 2023 papa Francesco ha assegnato questo tema: «Abbi pietà di lui. La compassione come esercizio sinodale di guarigione». Perché ogni istante speso per coloro che soffrono non è mai perso.