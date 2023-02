Codice Appalti, Gribaudo (Pd): "Governo contro le donne, aumenta diseguaglianze invece di combatterle"

"Ancora una volta questo governo dimostra di essere contro le donne. Dopo la vergogna su Opzione Donna, ora puntano a smontare il lavoro messo in campo per promuovere l’occupazione femminile. Vogliono fare tabula rasa e annacquare anni di battaglie sui diritti delle donne. Questa bozza del nuovo Codice degli Appalti prova ad azzerare tutto il lavoro fatto durante la scorsa legislatura, tra cui La legge 162 detta legge su parità salariale, che inserisce proprio la certificazione di parità e la premialità negli appalti per chi fa impresa al femminile e per chi genera occupazione femminile. Era stata approvata all'unanimità dallo scorso Parlamento, ora la rimettono in discussione insieme a tutti i criteri e le clausole previste anche dal PNRR - così Chiara Gribaudo (PD), prima firmataria della Legge sulla parità salariale a margine di una conferenza stampa sul nuovo Codice Appalti - Non provino a far passare questi strumenti per burocrazia. La battaglia per favorire l'occupazione femminile continua, non faremo passi indietro", conclude la deputata dem.