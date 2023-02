Con l'acquisizione dell'astigiana Geloso, Bus Company supera i 70 milioni di fatturato

Settanta nuovi mezzi e un introito di fatturato di 7,5 milioni di euro. Sono i numeri dell'ultima acquisizione di Bus Company che ha inglobato Geloso Bus, azienda con sede a Canelli, in provincia di Asti.

Bus Company srl rappresenta una delle più importanti realtà per il trasporto persone in Piemonte, opera nel trasporto pubblico locale e nel noleggio bus. Un'azienda in espansione che, proprio grazie all'acquisizione di Geloso, nel 2023 ha raggiunto quota 500 autobus, 630 dipendenti ed un fatturato di oltre 70 milioni.

“Una crescita fatta soprattutto per acquisizioni – spiega Enrico Galleano, amministratore delegato della società di famiglia -. Ora la Geloso, ma nel 2021 era stata la volta del trasporto extraurbano di Alessandria Arsea. Finalmente poi anche il numero di passeggeri sta ritornando ai tempi pre-Covid, dopo gli anni difficili della pandemia”.

La società – che ha raccolto l’eredità dell’Ati Spa e della Seag Srl- è capofila del Consorzio Granda Bus che raccoglie 17 aziende del trasporto pubblico locale. Nel 2010 vinse la gara per la gestione del Trasporto pubblico locale dell’area ‘omogenea’ della provincia di Cuneo, che comprende il servizio extraurbano della provincia di Cuneo, il servizio delle conurbazioni di Bra e Alba e il servizio urbano di Mondovì, Saluzzo, Savigliano e Fossano.

Inoltre la Bus Company è capofila all’interno del Consorzio del progetto Bip (Biglietto Integrato Piemonte), l’innovativo sistema, ormai a pieno regime su tutta la provincia di Cuneo, che consente un evoluzione nell’ambito della bigliettazione ed un effettivo efficientamento del trasporto pubblico. Bus Company è parte anche della società consortile Extra.To, operatore unico per i trasporti della Città Metropolitana di Torino.

Se il trasporto pubblico è il core-business di Bus Company (per il 75% dei ricavi), l’azienda si occupa anche di trasporto turistico e di viaggi a lunga percorrenza, anche con la piattaforma Flixbus.