Con l'associazione GEA un corso per chi ama i cani o vuole diventare volontario in canile

L’associazione GEA propone un corso di formazione per chi ha un cane o vorrebbe averne uno, e per coloro che vogliono iniziare l'attività di volontariato con i cani. Il corso si terrà presso il Canile Rifugio 281 in Via San Paolo 2/a ogni domenica di marzo dalle ore 14.

Il corso sarà condotto da Estelo Anghilante, operatrice di Zooantropologia Didattica, educatrice cinofila con approccio cognitivo zooantropologico e presidente dell'associazione GEA e del Canile Rifugio 281.

Il corso è rivolto a chi desidera migliorare la propria relazione con i cani o per chi sente il bisogno di risolvere i problemi di gestione del proprio animale. Ma è anche indispensabile per chi volesse iniziare l’attività di volontariato in canile. Come percepisce il mondo il cane? Come comunica con noi? Perché tira al guinzaglio?

Il cane prova emozioni, le sai riconoscere? Che cosa piace fare al cane? Sai perché i cani si mordono? Sai come apprende il tuo cane? Queste e altre domande troveranno risposta durante il corso di formazione CAPIRE IL CANE. L'associazione GEA, in primavera, organizzerà anche diverse serate con esperti del settore cinofilo per approfondire gli argomenti trattati nel corso.

Le iscrizioni sono obbligatorie, si può contattare il numero 3478810065 o inviare una mail a geassociazione@libero.it