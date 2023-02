Il ponte dell'Olla sul tavolo del ministro Salvini: interrogazione scritta del deputato M5S Iaria

Parallelamente al confronto che Anas ha inteso intraprendere con gli enti del territorio rispetto alle difficoltà e alla progettualità legate agli interventi di sondaggio profondo sulle arcate del ponte dell'Olla, infrastruttura su cui passa la Statale 21 della Valle Stura di Demonte, targatocn aveva annunciato il probabile deposito di una interrogazione al ministro Matteo Salvini presso la Camera dei Deputati.

L'onorevole piemontese Antonino Iaria del Movimento 5 stelle ha formalizzato in queste ore la cosa, protocollando lunedì 6 febbraio un'interrogazione a risposta scritta.

Come ben delineato nella restituzione dell'incontro del 3 febbraio presso la Prefettura, la situazione della chiusura notturna al transito dei mezzi pesanti su tale infrastruttura avrá ricadute di media gravità sul trasporto legato alla produzione di Acqua Sant'Anna.

Ben più impattanti, a seguito del completamento dei carotaggi e delle relative analisi degli stessi, saranno potenzialmente le limitazioni che sono state delineate, durante l'incontro citato, relativamente al progetto, in capo ad Anas, di allargamento della carreggiata di circa un metro.

Anche per avere dettagli sui progetti già definiti e sul potenziale raddoppio del ponte, cosa che sembra auspicare più di un amministratore, insieme con l'AD di Acqua Sant'Anna Bertone, Iaria ha inteso andare alla radice e chiedere lumi al Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti.

"Quando ho appreso della volontà di ANAS di chiudere per manutenzione il Ponte Dell'olla ho ritenuto opportuno presentare un'interrogazione parlamentare per conoscere come si sarebbe affrontato l'ulteriore isolamento di una porzione importante della provincia di Cuneo con un intervento che creerà non pochi disagi per cittadini ed imprese del territorio e per sapere quali contromisure verranno prese per evitarlo". spiega il Deputato.