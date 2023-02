'Missione Kira' in Ucraina: consegnato il carico di grandi generatori

La nuova spedizione umanitaria “Grandi generatori” di Kira Aid Association, l’associazione del verzuolese Paride Lanciani, si è conclusa a Leopoli con la consegna di 4 generatori di diversa potenzialità.

Verranno destinati a ospedali e strutture di primo soccorso prossime alle zone di guerra. Uno dei generatori è stato donato dal Rotary Saluzzo. Gli altri acquisiti attraverso la campagna lanciata da Kira e dalla consorella Kira Usa.

Oltre ai generatori sono stati portati in Ucraina due pulmini di prodotti medicali, cibo e coperte. Informa Lanciani tornato questa notte, fondatore dell’associazione nata a supporto della popolazione ucraina colpita dal conflitto, per raccogliere fondi destinati all’acquisto di grandi generatori elettrici ed aiutare a risolvere uno dei problemi più urgenti del paese dove i bombardamenti sui principali obiettivi strategici stanno mettendo a dura prova la popolazione.

"L’urgenza è proprio la necessità di gruppi elettrogeni in grado di dare energia sufficiente per garantire il funzionamento di strutture essenziali, come gli ospedali e strutture di primo soccorso" ha sottolineato Lanciani nell’ultima conviviale rotariana di Saluzzo.

“Confesso non è stato semplice concretizzare la missione" afferma - Il mio ringraziamento va ancora una volta a tutti quanti hanno attivamente collaborato a questa nuova partenza. Grazie a Kira, a suoi associati ed al Rotary Saluzzo: i grandi generatori sono stati portati a destinazione con la massima cura".

Tra il materiale anche un set di prima emergenza rianimazione donato dal dottor Gianfranco Devalle, presidente del sodalizio saluzzese.

Anche per la seconda spedizione la comitiva di Kira si è unita a quella organizzata dall'istituto Maria Ausiliatrice, scuola paritaria salesiana di Lecco. Il team saluzzese formato da Angelo, Paolo, GIanluca, Daniele, Mario, Ryan e Paride Lanciani si è unito in Polonia alla squadra di suor Maridele, unendo i due carichi. Il loro un grande generatore ed un Van di aiuti umanitari di primo soccorso.

"Grazie di cuore per tutte le vostre generose e preziose donazioni".