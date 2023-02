Municipi virtuosi nel digitale: un premio per Borgo San Dalmazzo

Il Comune di Borgo San Dalmazzo si colloca tra i Comuni della Provincia di Cuneo più virtuosi secondo l’edizione 2022 dell’Indicatore di Maturità Digitale (IMD), lanciato nei mesi scorsi sulla piattaforma entidigitali.it.



Il premio è stato consegnato alla sindaca Roberta Robbione nel corso della prima edizione di “Comuni 3.0 – La rivoluzione digitale della P.A.”, evento dedicato all’approfondimento dell’innovazione digitale e alla sua importanza per gli enti locali, tenutosi il 6 febbraio scorso presso la sala “Michele Ferrero” di Confindustria Cuneo.



L’evento, organizzato da Fare Quadrato, associazione che riunisce gli amministratori under 40 della Granda, con il supporto di TabuiApp, Register.it e Prokalos, e con il patrocinio della Provincia di Cuneo, era dedicato a tutti coloro che desiderassero approfondire le varie sfaccettature del tema della rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione.



“Il nostro obiettivo è sfruttare tutte le opportunità tecnologiche per offrire ai cittadini le più efficaci modalità di fruizione dei servizi pubblici ed anche per pubblicizzare l’offerta turistica, culturale e sportiva di Borgo - commenta Clelia Imberti, assessore alla Semplificazione amministrativa e Amministrazione digitale - Grazie al bando PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” del Ministero Innovazione tecnologica e transizione digitale (importo finanziato: Euro 155.234,00) è in corso la realizzazione di tutta una serie di interventi di miglioramento del sito web comunale e di attivazione dei servizi digitali per il cittadino secondo i modelli e le 'best practice' definiti a livello europeo, integrando la presentazione di istanze, la richiesta online di permessi (per ora: richiesta di permesso per parcheggio invalidi, richiesta di permesso per passo carrabile, domanda per bonus economici, domanda per contributi), la comunicazione interattiva e le segnalazioni agli uffici comunali. La digitalizzazione dei servizi è stata resa possibile grazie alla Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni del Ministero Innovazione tecnologica e transizione digitale, finanziamento che è stato impiegato per l’integrazione della piattaforma delle notifiche digitali. Terminato l’aggiornamento del bando, i finanziamenti ottenuti verranno anche impiegati per la realizzazione di una pagina web dedicata all’offerta turistico-culturale e sportiva di Borgo. Il nostro Comune è smart anche per la presenza del Wi-Fi gratuito sulle piazze e nei principali punti di interesse.”