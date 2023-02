Sant'Albano Stura: consegnata alla divisione Cuneense la cittadinanza onoraria

Domenca 5 febbraio a Sant’Albano Stura si è ricordato l’ottantesimo anniversario della ritirata degli Alpini dalla Russia.



Nel corso della manifestazione il Comune di Sant’Albano Stura, per mezzo del sindaco Giorgio Bozzano, ha conferito la cittadinanza onoraria al Comitato del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, con la seguente motivazione: “per aver dato prova di esemplare attività attraverso opere concrete finalizzate a far conoscere le vicende della “Campagna di Russia”, onorandone i caduti in combattimento, i dispersi e i morti in prigionia, valorizzandone il loro sacrificio, cosicché resti vivo il ricordo nella memoria del popolo italiano”.



I rappresentanti del Comitato del Memoriale intendono, con la presente, ringraziare l’amministrazione comunale di Sant’Albano Stura.