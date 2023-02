Servizio Civile Universale: Mondovì ricerca volontari

Hai dai 18 ai 28 anni e vuoi realizzare un’esperienza straordinaria per il tuo futuro?

Il Comune di Mondovì ricerca 6 operatori volontari di Servizio Civile:

- n. 2 da inserire presso l'Ufficio Ambiente - progetto "Naturalmente Ambiente" (coprogettato e svolto in collaborazione con altri 3 Enti della provincia di Asti; il codice sede per i posti attivabili c/o il Comune di Mondovì è 158857)

- n. 2 presso la Biblioteca civica - progetto "Cultura a 360°" (coprogettato e svolto in collaborazione con altre 5 Biblioteche, 3 delle quali situate nell'astigiano e n. 1 nell'alessandrino; il codice sede per i posti attivabili c/o il Comune di Mondovì è 158856)

- n. 2 da inserire presso l'Asilo Nido comunale - progetto "Il Nido e oltre" (coprogettato e svolto in collaborazione con altri 7 Enti della provincia di Asti; il codice sede per i posti attivabili c/o il Comune di Mondovì è 158854)

Per indicazioni più specifiche relative al Bando di selezione si rimanda al seguente link dell' ente coordinatore dei progetti https://asti.etrasparenza2.it/index.php?id_oggetto=16&nome=procedimenti&id_cat=0&id_doc=24020&id_sez_ori=22&template_ori=1

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente tramite l'accesso con SPID, attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 10 febbraio 2023.

Per ulteriori informazioni sui bandi attivi per il Comune di Mondovì contattare l'Ufficio Politiche Sociali, tel. 0174 559375 o inviare una e-mail a valentina.veglia@comune.mondovi.cn.it