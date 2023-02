Servizio Civile Universale, ultima settimana per candidarsi anche Cuneo e Rittana

Ultimi giorni per candidarsi a partecipare a un progetto di Servizio Civile Universale. C’è tempo fino a venerdì 10 febbraio alle ore 14 perché un giovane tra i 18 e i 28 anni possa scegliere dove e con quale associazione vivere un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale.

Vol.To ETS, il Centro Servizi per il Volontariato di Torino, promuove 33 progetti di SCU, per un totale di 248 posti disponibili. Tra questi progetti anche Origini e BE Different! a Cuneo e Cultura per tutti – La cultura dei luoghi: la memoria e i giovani a Rittana.

Le candidature vanno presentate online a questo link. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio indicativamente pari a 25 ore settimanali e un rimborso spese mensile di 444,30 euro.

Il progetto Origini si rivolge ad anziani ospiti di strutture assistenziali con l’obiettivo generale di prevenire condizioni di isolamento e depressione attraverso interventi di tipo riabilitativo e socializzante che consentano loro di alimentare, sia le peculiarità individuali che contraddistinguono ciascun essere umano, sia la rete di relazioni positive con la famiglia ed il territorio.

L’obiettivo generale di “BE Different!” è sensibilizzare i giovani alla cultura della pace, della solidarietà e dei diritti umani; contrastare le disuguaglianze causate da differenze di origine geografica o di genere; creare spazi di dialogo per riflettere sul concetto di “differenza”.

L’obiettivo del progetto Cultura per tutti – La cultura dei luoghi: la memoria e i giovani è quello di dar nuova vita ai luoghi di memoria attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini ed in particolare dei giovani sul territorio, affinché riconoscano le potenzialità generative della cultura e delle comunità, nell’ottica dello sviluppo dei territori. Oltre a rappresentare un momento di arricchimento dal punto di vista umano e sociale, i beni culturali e ambientali costituiscono un elemento importante anche all’interno dell’economia di un luogo, in particolare in un paese come l’Italia dotato di un patrimonio di assoluta preminenza a livello mondiale che non deve assolutamente rischiare di perdere la propria identità e il proprio valore. I volontari e le volontarie di Servizio Civile avranno attività che si divideranno in diversi campi d’azione: patrimonio, didattica, editoria, comunicazione e attività culturale di comunità.

I volontari e le volontarie di Servizio Civile dovranno, attraverso un percorso che li guiderà dall’osservazione all’autonomia, collaborare all’ideazione e realizzazione delle attività che si svolgono all’interno delle strutture: attività di animazione, socializzazione, ascolto e supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative.

I/le giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio Civile hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è indirizzata alla conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio Civile. La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto.

Contatti

orientamento@volontariato.torino.it

011.8138770 (da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00)