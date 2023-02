“Storie di un artigiano delle illusioni”: intervista ad Aurelio Paviato, protagonista al teatro civico di Busca

“Non saprei dire esattamente come sia nata in me la passione per la prestigiazione. Mi ha sempre attratto la manualità, questo sì, e con la magia ho vissuto più fasi. Da giovanissimo, a 16 anni, ero attratto naturalmente dall’essere portatore di un qualcosa che i miei coetanei non conoscevano e quindi dal mostrare le mie abilità. Crescendo, mi sono reso conto che preponderante in me era il desiderio di osservazione del mondo interiore: guardare le persone, comprendere il loro comportamento a livello psicologico mi affascinava molto, sempre di più. Grazie all’incontro con uno psicoterapeuta appassionato di magia, ho cercato di entrare ancora più in profondità. Dare qualcosa alle persone che abbia una valenza da un punto di vista emozionale credo sia l’essenza della magia stessa, la sua ragione d’essere.”