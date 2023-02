Vespa Club Bra “la Zizzola”: aperta la campagna di tesseramento

Il totem del Vespa Club Bra “la Zizzola”, in via don Orione, a Bra

Brividi. Brividi, non solo per il freddo pungente di questi giorni invernali, ma i brividi di quando sali in sella alla tua Vespa, di quando appoggi il piede sulla leva di accensione e ti prepari al momento in cui sferzerai il colpo e farai cantare il mitico motore della Piaggio.

I brividi di quando abbracci un compagno di avventura dopo un lungo viaggio sotto il sole o dopo le sferzate dell’acqua e del vento, felice delle nuove mete raggiunte, ma soprattutto del tempo e dei chilometri condivisi.

Ma anche i brividi di quando ti lasci per tornare a casa, felice dopo una giornata passata tra le curve delle Langhe e un pranzo in trattoria, assaporando i gesti semplici che la passione comune per la Vespa ti permette di condividere con amici vecchi e nuovi, trasversale tra età, genere o classe sociale.

Ed è proprio la voglia di stare insieme e divertirsi che anima il nostro Vespa Club, che anima tutti gli appassionati Vespisti, trasformando un oggetto (di design) in una “filosofia di vita”.

Animati da questo spirito, ci farebbe piacere invitare i Vespisti, ma anche i simpatizzanti di questa “filosofia” che senza avere il mezzo meccanico ne condividono l’idea, a partecipare alle nostre iniziative per l’anno 2023.

La prima in ordine cronologico sarà la cena del tesseramento, sabato 15 aprile, presso l’Area Sportiva San Michele in strada San Michele 86c a Bra, ma anche il tour di 4/5 giorni per recarsi ad Interlaken (Svizzera) dal 15 al 18/19 giugno per il Vespa World Days.

Tesserarsi non è obbligatorio per partecipare alle nostre iniziative (lo è invece per i Raduni dei Vespa Club) e vi invitiamo caldamente a prenderne parte. L’iscrizione al Vespa Club Bra “la Zizzola” con le sue convenzioni dà diritto a molte interessanti opportunità, tra cui gli sconti per le assicurazioni Vespe “storiche” e tanti bei gadget, ma soprattutto permette di sostenere la nostra associazione e darci i mezzi (non solo a due ruote) per raggiungere sempre più nuovi amici.