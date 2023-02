La Granda si risveglia sotto la neve, ma tra poche ore torna il sole

La situazione della nevicata in corso Francia, a Cuneo

Sta nevicando da qualche ora su tutta la parte sud della provincia di Cuneo. Strade imbiancate da qualche centimetro di neve in città dove, al momento, non sono segnalati particolari problemi.

Neve anche sui due tronchi autostradali della provincia: in particolare, sulla A6 in questo momento è segnalata tra gli svincoli di Niella Tanaro e Ceva, con il traffico che scorre regolare seppur rallentato per il fondo stradale viscido.

Sulle strade regionali e provinciali qualche criticità maggiore. È segnalata l'uscita di strada di un mezzo pesante a Peveragno, nei pressi dell'ex caseificio Valle Josina, ma senza conseguenze.

La situazione è sotto continua osservazione, anche se secondo le previsioni dovrebbe esserci un netto miglioramento delle condizioni climatiche con sole da mezzogiorno in poi.