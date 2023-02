Oggi vi presentiamo l’Agriturismo Isorella sito a Cherasco sulla statale fondovalle da Cherasco in direzione verso Dogliani. E’ un piccolo agriturismo a conduzione familiare in cui, mamma Marica papà Beppe ed i figli Carlotta ed Umberto gestiscono scuderia di cavalli con scuola di equitazione,la coltivazione di nocciole con alberi da frutta, l’accoglienza agli ospiti ed il ristorante.

E’ nato 14 anni fa dal desiderio di Marica e Giuseppe di tornare alla terra, alla natura,ai ritmi delle stagioni. L’agriturismo propone il soggiorno in mini appartamenti all’interno della vecchia cascina completamente ristrutturata ed offre pranzi e cene nel ristorante con menù della tradizione e prodotti genuini del territorio accuratamente preparati da Umberto giovane cuoco intraprendente. Carlotta accoglie gli ospiti con disponibilità, gentilezza e competenza offrendo ampie indicazioni sul nostro territorio e le sue attrattive, parlando oltre all’italiano inglese,francese e tedesco. Nella struttura è presente giardino con piscina aperta nei mesi estivi per gli ospiti che pernottano,parco giochi bimbi e scuderia in cui poter dilettarsi con i cavalli. Nei vari periodi dell’anno proponiamo eventi a tema ed il primo di quest’anno è la Cena di San Valentino martedì 14 febbraio aperta a tutti coloro che amano. Una cena in un’ambiente caldo,rilassato con buon cibo.

Non esitate a venire a trovarci.

www.agriturismoisorella.it

cell.330-667562