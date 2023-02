A Cuneo ritorna il Carnevale dei Ragazzi: in maschera domenica 19 febbraio

Dopo gli anni del Covid, la Città di Cuneo - Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici, in collaborazione con la Diocesi di Cuneo – Servizio per la Pastorale dei Ragazzi della Curia, organizza la 42ª edizione del “Carnevale Ragazzi” con la parata in programma domenica 19 febbraio.

La sfilata partirà alle ore 14.30 seguendo il seguente percorso: corso Nizza – tratto di strada compreso fra la via Avogadro esclusa e i corsi G. Ferraris e V. Emanuele (ammassamento), corso Nizza (partenza), piazza Europa, corso Nizza, piazza D. Galimberti (ad anello), corso Nizza, Piazza Europa (arrivo e premiazione).

Al Carnevale parteciperanno i gruppi mascherati degli oratori e delle parrocchie, la Banda musicale “Duccio Galimberti”, le maschere di Cuneo Gironi e Girometta.

L’animazione sul palco sarà a cura dell’Associazione Gli AnimAttori ODV.

In caso di cattivo tempo, la sfilata sarà rinviata alla domenica successiva 26 febbraio.