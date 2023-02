A Savigliano si presenta il libro di Ornella Giordano "Il ragazzo smarrito"

Venerdì 10 febbraio all 18 presso il Caffè Intervallo di Piazza Turletti, 7 a Savigliano si presenta il libro scritto da Ornella Giordano, Il ragazzo smarrito", edizioni Araba Fenica.

Si tratta di una storia vera. L'ingresso è libero e senza prenotazione., Si tratta di un evento promosso da VOCI ERRANTI Onlus, Savigliano.

"Le esperienze forti possono cambiare la vita", così afferma Ornella Giordano riferendosi ad un giorno di fine maggio 2015, quando in un contesto di volontariato, incontra un uomo la cui esistenza è segnata da una pesante condanna, l'ergastolo.

Dall'evento casuale, nasce l'idea di raccontarne la storia per dare voce ad una fra tante che vivono dimenticate nel silenzio della solitudine.

Attraverso la poesia, l’autrice si è precedentemente avvicinata a temi civili e sociali, esprimendo con i versi le difficili condizioni di chi vive nel mondo degli "ultimi", dei deboli, dei vinti.

Con questo libro affronta per la prima volta una nuova modalità di scrittura, la narrativa.

L’intento è raggiungere la sensibilità dei lettori a partire dai giovani, promuovendo riflessioni utili alla prevenzione della delinquenza minorile e alla perdita della libertà,

I vari capitoli contengono la testimonianza autentica del “ragazzo smarrito” che rivela episodi e pensieri dietro le sbarre di una detenzione senza fine pena.

All'origine dei reati commessi, emerge il disagio personale in un contesto sociale di emarginazione.

Il graduale e sempre più profondo precipitare nel mondo dell'illegalità, segnano l'inesorabile condanna.

Dalla disperazione alla consapevolezza degli errori compiuti, arriva il momento del ravvedimento e dell'esperienza maturata nella rieducazione nei confronti di regole e comportamenti.

Il penitenziario come luogo di punizione, rinchiude reati, nefandezze e crimini di ogni tipo, ma anche esseri umani, persone che diventano invisibili e cadono nell'oblio dell'esclusione.

Ornella Giordano dice” no”, non vuole voltare le spalle a questa realtà.

Desidera ascoltare, facendo affiorare sentimenti ed emozioni che accompagnano il lungo e articolato percorso di reinserimento.

La forza di volontà del protagonista, si unisce alla possibilità di riabilitazione che il carcere ha il dovere di offrire, senza limitarsi unicamente ad esercitare funzioni restrittive.

Il “ragazzo smarrito” ce la fa, non soccombe. Si ravvede, con tenace impegno risale l'abisso, ritrova se stesso e ricomincia.

L’autrice osserva la condanna all'ergastolo da una prospettiva che si esime totalmente dal giudicare.

Lascia la mano libera di scrivere, infilandosi nelle pieghe di una storia drammatica, ma intrisa anche di rapporti personali ricchi e intensi. Scopre che il bene e l'affetto, uniti alla fiducia di non essere abbandonati, rappresentano una preziosa risorsa per salvarsi e tornare nuovamente liberi di amare la vita come non mai.

La libertà è un dono grande, troppo grande per non consentire di riconquistarla.

E' come la vita, nessuno può condannare a perderla per sempre.

Significherebbe condannare a morte.