La Pubblica Amministrazione alla prova della rivoluzione digitale: incontro in Confindustria

L’elegante sala “Michele Ferrero” di Confindustria Cuneo ha fatto da palcoscenico, lunedì 6 febbraio a partire dalle ore 18.00, all’evento “Comuni 3.0 – La rivoluzione digitale della P.A.” promosso dall’Associazione Fare Quadrato in collaborazione con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e con il patrocinio della Provincia di Cuneo.

Un partecipato momento di confronto sulla transizione digitale applicata alla Pubblica Amministrazione, con apposite riflessioni sulle criticità più diffuse e sulle opportunità per il futuro, legate soprattutto alle risorse del PNRR. «Ci sembrava doveroso proporre un appuntamento che fotografasse lo stato dell’arte della digitalizzazione nei nostri Comuni» il commento del presidente di Fare Quadrato, Alberto Deninotti, e del vicepresidente, Pietro Danna. «Oggi più che mai,l’amministrazione locale necessita di un’azione corale di coordinamento, ascolto e informazione, affinché nessun territorio rimanga indietro. Ringraziamo, dunque, i relatori intervenuti e Confindustria Cuneo per l’ospitalità e complimenti ai quattro comuni che hanno dimostrato, già ora, di emergere per sviluppo e confidenza con il digitale».

Nel corso della serata, infatti, dopo i saluti introduttivi di Giuliana Cirio (direttore di Confindustria Cuneo) e Mauro Gola (presidente Camera di Commercio di Cuneo) e gli interventi di Michele Pianetta (vicepresidente ANCI Piemonte), Antonio Valerio Ferrero (direttore vendite Register.it), Giorgio Proglio (CEO e founder tabUiAPP) e Riccardo Masoero (Banca Cassa di Risparmio di Savigliano), è stato ufficialmente presentato il progetto Enti Digitali(https://www.entidigitali.it/) sviluppato da Register.it in collaborazione con Prokalos e Data Drivers. Un innovativo indicatore che misura il grado di maturità digitale della Pubblica Amministrazione attraverso il lavoro quotidiano negli uffici comunali, utilizzando dati che vanno a fotografare l’uso di tecnologie IT per l’aumento della produttività e dei servizi ai cittadini.Proprio a partire dai risultati mostrati dall’indice, allora, l’Associazione Fare Quadrato ha voluto istituire la prima edizione del Premio Innovazione Digitale – Comuni 3.0, omaggiando simbolicamentele quattro diverse Amministrazioni che hanno fatto registrare il punteggio migliore nella rispettiva categoria di appartenenza. Un momento simbolico ma significativo,a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, collegatosi per l’occasione in diretta da remoto.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento, dunque, sono stati i comuni di Cuneo (categoria Sette Sorelle), Borgo San Dalmazzo (categoria Comuni Montani), Santa Vittoria d’Alba (categoria Piccoli Comuni) e Roddi (categoria Micro Comuni). «Complimenti sinceri aicomuni che già oggi si dimostrano competitivi sulla transizione digitale, elemento imprescindibile per lo sviluppo territoriale»ha commentato in chiusura di lavori il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo.«Momenti come questo e iniziative come il Premio Innovazione Digitale consentono a noi, amministratori di secondo livello, di avere una fotografia di area vasta aggiornata e pertinente e favoriscono senza dubbio interventi più specifici e puntuali».