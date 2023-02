Special Events di ^Giovani Frequenze^, progetto nato da un bando CRC

Si sono aggiudicati il bando “Giovani in contatto” della CRC, insieme ai comuni di Priocca, Magliano Alfieri e Castagnito (capofila), con il progetto ^Giovani Frequenze^ e stanno mettendo in cartellone numerose iniziative per il 2023.

Il sodalizio RDR (Ragazzi del Roero) di cui Nicolò Ognibene è vicepresidente e referente di progetto, ha già esordito lo scorso anno, con una serata di cinema all’aperto a Priocca e con l’organizzazione dei tornei di calcio e di volley fra i paesi.

Ora riparte alla grande con serate cinema a Castagnito e Magliano Alfieri in calendario il 24 febbraio e il 17 marzo e con una serata dal titolo Shuffle Party-Carnival Edition presso il locale Caffè di Bacco a Guarene, lunedì 20 febbraio.

La voglia di aggregazione e di compagnia è una prerogativa dei ragazzi roerini.

Sono in programma nel calendario ^Giovani Frequenze^ per i prossimi mesi: laboratori di teatro, di cinema e di Street-Art, tornei di Calcio a 5 e pallavolo indoor a marzo, nella palestra di Priocca, tornei di Calcio balilla e Ping-Pong al civico 3 di Casa San Giuseppe a Castagnito e un torneo di videogiochi a maggio al Rock’n Boll bar di Magliano Alfieri.

Insomma, molte iniziative sintonizzate su ^Giovani Frequenze^.