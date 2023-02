“Supplici” la tragedia greca sul palcoscenico del Magda Olivero

Arriva anche la tragedia classica sul palcoscenico del Teatro Magda Olivero di Saluzzo: “Supplici”, ispirato all’opera di Euripide, andrà in scena giovedì 9 febbraio alle 21 all’interno della stagione teatrale organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj Aps.

La regia è di Serena Senigaglia, già apprezzata dal pubblico saluzzese lo scorso anno nello spettacolo con Ambra Angiolini.

Nella tragedia “Le Supplici” rappresentata per la prima volta tra il 423 e il 421 a.C., un gruppo di donne di Argo, madri dei guerrieri argivi morti nel fallito assalto a Tebe (quello raccontato da Eschilo nei “Sette contro Tebe”), si riunisce presso l’altare di Demetra ad Eleusi per supplicare gli ateniesi di aiutarle a dare degna sepoltura ai figli, poiché i tebani negano la restituzione dei cadaveri.

Il re ateniese Teseo, grazie all’intercessione della madre Etra, decide di aiutarle. “Il discorso tanto caro a Euripide, - racconta la regista Serena Senigaglia - che parla di pacifismo e amore tra i popoli, di dolore e di pietà di queste madri che hanno perso i figli, di un intero paese che ha perso i propri eroi, si intreccia con un sottile ragionamento politico, capace di rendere questa tragedia un unicum per l’antichità”.

Sul palcoscenico Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin.

Il costo del biglietto è di 20 euro ridotto a 18 euro (per Over 65, Possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, Abbonati alle stagioni a cura di Piemonte dal Vivo, Soci Arci) e ridotto a 15 euro per Under 26.

I biglietti sono acquistabili al link: https://www.mailticket.it/spettacolo/21899/atlante-linguistico-della-pangea o in biglietteria la sera dell’evento.

I biglietti sono acquistabili anche con Carta Docente e 18App. Informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it