Al canile Pinco Pallino si festeggia con gli innamorati più fedeli: gli animali!

FOSSANO - La festa degli innamorati, anche quest’anno sarà un’occasione per aiutare gli animali meno fortunati grazie al Rifugio Pinco Pallino.

Le porte del canile, in frazione Cussanio, si apriranno alle ore 14.30 per permettere, a tutti coloro che lo desiderano, di adottare un animale, anche a distanza.

Alle ore 15.30 gli animali potranno sfilare in passerella, provando a vincere uno dei tanti premi messi in palio per svariate categorie. Al termine della sfilata le persone con i propri amici a 4 zampe potranno unirsi in una divertente danza animalesca, che potrà valergli il premio come coppia più coordinata!

Alle 17.00 si suggelleranno le promesse di amore e cura tra umani e animali sotto l’arco e nell’ora successiva un momento di raccoglimento, chiamato “lettere nel braciere”, per ricordare gli animali che non sono più con noi.



Durante la giornata sarà permesso a tutti i partecipanti di dilettarsi in moltissime attività: disegnare sui muri, sperimentare mandala e bacchette magiche con gli Elfi Silvano e Lucyna, addentrarsi nel mondo affascinante degli incensi grazie al laboratorio di preparazione di incensi personalizzati del Mercante Errante e Dea dell’Estate e molto altro.

Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi indossando una maschera a tema: verrà premiata la più animalesca!

Un buffet vegano, tanti gadget e moltissime emozioni positive vi aspettano.



Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai volontari del Rifugio Pinco Pallino:

Mok 333/8990717, Dan 339/6578463, Milena 345/8175411 e Serg 339/8601982