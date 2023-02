Accolte in municipio le maschere di Moretta

Il Carnevale 2023 entra a palazzo. Sabato scorso il sindaco Gianni Gatti, assieme alla vicesindaco Emanuela Bussi e alla giunta comunale, ha accolto le maschere del paese per la simbolica consegna delle chiavi della città.

Ad interpretare il ruolo di “Cavaljè” sarà Daniele Mussetto, accompagnato dal fido “Notar” Enrico Bersia. Entrmabi sono alla loro prima esperienza nei panni dei personaggi del carnevale morettese. Già “collaudata” invece la rappresentanza femminile del Carnevale, con Federica battisti a vestire gli abiti della “Contessina” e Cinzia Morano quelli della “Damigella”.

Il lungo calendario di serate e appuntamenti del Carnevale ha già preso il via con le prime presenze a Vigone e alla festa di San Biagio di Revello, e si concluderà solo a metà marzo. L’evento centrale sarà la partecipazione, assieme alle altre maschere del Saluzzese, al “Carnevale delle 2 province” con le sfilate di Rivoli, Barge e Saluzzo (sabato 11 marzo per la presentazione della Castellana e domenica 19 per il concorso dei carri allegorici).

Le maschere hanno inoltre in programma un tour tra le scuole del paese e in quelli dei comuni vicini di Cardè e Torre San Giorgio.

Sabato 18 febbraio si terrà il Carnevale di Moretta, con la sfilata in piazza del carro dell’oratorio di Moretta-Faule-Polonghera e la partecipazione di circa 240 figuranti. Venerdì 24 febbraio a Cascina San Giovanni gran veglione di Carnevale con ballo in maschera.

«Siamo orgogliosi di aprire le porte del municipio alle maschere – ha dichiarato il sindaco Gianni Gatti accogliendo Cavaljè e Contessina -; portate allegria e spensieratezza e regalate tanti sorrisi soprattutto ai bambini e agli anziani con le vostre “visite del sorriso”. Ma a voi va riconosciuto anche il ruolo di saper portare il nome, la storia e i costumi di Moretta in giro per il Piemonte».

Il sindaco ha donato alle maschere la maglietta “I love Moretta”, il libro dedicato alla storia del musico David Rizzo e il gagliardetto del Comune.