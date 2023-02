La Green Community “Terre del Monviso” partecipa a “M’illumino di meno”

La Green Community delle Terre del Monviso aderisce alla campagna “M’illumino di meno” che Rai Radio2 con la trasmissione preserale Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Giovedì 16 febbraio in tutti i Comuni che aderiscono alla Green Community si spegneranno le luci dei principali monumenti, come torri, piazze o castelli, si abbasserà la temperatura dei caloriferi negli uffici pubblici e si spegneranno tutti i dispositivi elettronici non strettamente necessari. Un gesto simbolico ma di grande impatto per veicolare l'importante messaggio della necessità di ridurre i consumi, a tutti i livelli.

Inoltre, gli Istituti Comprensivi e di Istruzione Superiore del territorio trasmetteranno una comunicazione a tutte le famiglie, invitando ove possibile gli allievi a spostarsi a piedi o in bicicletta per raggiungere la scuola; la comunicazione e l'invito verranno estesi anche a tutto il personale scolastico. Aderire a “M’illumino di meno” è un piccolo gesto per “accendere un faro” sul tema del risparmio energetico e dell’uso consapevole delle risorse, in un momento drammatico a livello globale.

L’invito è aperto anche alla popolazione: oltre agli spegnimenti simbolici quanto mai necessari soprattutto in questi mesi in cui l’aumento dei prezzi dell’energia è stato notevole, la giornata può diventare uno stimolo per adottare comportamenti e stili di vita più sostenibili, preferendo il più possibile forme di mobilità dolce, come pedalare e camminare, utilizzando il meno possibile l'automobile. La campagna “M’illumino di meno” intende stimolare proprio una riflessione globale sugli stili di vita, per sprecare meno risorse nel quotidiano e valutare scelte più durature come diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico o preferire le fonti di energia rinnovabili.