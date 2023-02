Cuneo: al Parco Fluviale i festeggiamenti per il Darwin Day

Domenica 12 febbraio è il Darwin Day, giornata istituita in onore di Charles Darwin in occasione dell'anniversario della sua nascita, il 12 febbraio appunto. Nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti nel 1882, immediatamente dopo la morte di Darwin, questa tradizione continua oggi in tutto il mondo, con tante iniziative che il mondo scientifico dedica a lui e all’operato ispirato alle sue ricerche.



Anche quest’anno il Darwin Day sarà l’occasione, per il Parco fluviale Gesso e Stura, per proporre alcuni appuntamenti speciali.



Sabato 11 febbraio, dalle 10.30 alle 12, sarà la volta di “Missione Legumi”, un’esplorazione sensoriale tra colori, forme e possibilità di utilizzo dei legumi. Il laboratorio, dedicato ai bimbi tra i 5 e gli 8 anni, permetterà di allargare il proprio universo scoprendo tante cose di questo alimento sano e sostenibile, che magari poi verrà accolto con più curiosità nel menù di tutti i giorni. Si tratterà di una coinvolgente attività pratica in cui i protagonisti assoluti saranno proprio loro: fagioli, lenticchie e piselli. E chissà che non facciano visita ai partecipanti anche prodotti in arrivo da paesi lontani… come l’edamame! L’attività, che si terrà all’Orto Didattico del Parco fluviale, con ritrovo all’Infopoint, in piazzale W. Cavallera 13, è a pagamento, con iscrizione obbligatoria dal sito del Parco fluviale.



Nel pomeriggio di sabato, alle ore 16, invece, si terrà alla Casa del Fiume una chiacchierata convegno con il biologo Marco Granata, autore di “Bestiario invisibile- Guida agli animali delle nostre città” edito da Il Saggiatore, 2022. Il biologo aprirà ai presenti le pagine di questo sorprendente bestiario urbano, a dialogare con lui il team Didattica del Parco fluviale. Scopriremo così che non siamo soli nelle nostre città: confuse tra i fiori dei balconi volteggiano farfalle variopinte, al limitare della strada, volpi furtive sgusciano e si nascondono fra gli arbusti dei parchi, scomparendo nel loro labirintico sottobosco in cerca di cibo; nel buio della notte metropolitana, una civetta va a caccia, padrona delle ombre. Per quanto impressionante ci possa sembrare, ognuno di loro, zanzare e topi compresi, contribuisce a mantenere in equilibrio un ecosistema unico e che perlopiù ci è ignoto, sebbene proliferi sotto i nostri occhi.



Al termine dell’appuntamento sarà inoltre possibile visitare la mostra interattiva “Change. cambia il clima cambiamo anche noi” allestita alla Casa del Fiume.



La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it o telefonando allo 0171.444501.



Questi gli appuntamenti in occasione del Darwin Day, ma le iniziative del Parco continuano per tutto febbraio e marzo. In occasione del Carnevale, sabato 18 febbraio, il Parco propone “A suon di musica”, laboratorio per famiglie con bambini tra i 5 e i 9 anni. Due gli appuntamenti a cui è possibile partecipare: la mattina, dalle 10.30 alle 12, a Castelletto Stura, e il pomeriggio, dalle 15 alle 16.30 a Cuneo alla Casa del Fiume.



Domenica 19 febbraio, invece, è in calendario “Boschi e borgate”, una suggestiva escursione adatta a tutti, tra i boschi di castagno e antiche borgate della bassa Valle Stura. Entrambi gli appuntamenti sono a pagamento e su iscrizione obbligatoria, sul sito del Parco fluviale, da cui è possibile anche scaricare il calendario integrale con tutti gli appuntamenti dell’Inverno al Parco.