Alba più pulita con i soldi risparmiati grazie alla nuova raccolta dei rifiuti

Soldi risparmiati e reinvestiti grazie alla nuova raccolta rifiuti. Ne abbiamo parlato con l’assessore Lorenzo Barbero con cui cerchiamo di capire come sono stati indirizzati i fondi ottenuti dal nuovo metodo di raccolta.



«Grazie alla nuova modalità di raccolta rifiuti - afferma l’assessore all’ambiente - stiamo investendo denaro che verrà utilizzato per coprire la somma di 164 mila Euro decretata in Giunta in base ad un calcolo di effettivo risparmio, così da permette un potenziamento su base annua di diversi servizi di pulizia della città.

Nello specifico verranno 50 passaggi in più con spazzatrice stradale, 25 di lavaggio con idropulitrice stradale, sarà impiegata un addetto per la pulizia manuale del centro storico della città, integrati operatori per il mantenimento del decoro urbano durante la Fiera del tartufo, aumentati i passaggi di raccolta plastica per le aziende, ed allungato fino a dicembre il periodo di raccolta del verde/sfalci. Per aprile/maggio abbiamo in previsione un ulteriore potenziamento».

Intanto si indaga per trovare i responsabili degli atti vandalici a danno della statua del Generale Govone e del muro dei licei (leggi qui).